Trump pressiona por mudança nas regras para países em desenvolvimento da OMC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona a Organização Mundial de Comércio (OMC) para impedir que a China e outras economias recebam tratamento diferenciado sob as regras de comércio global ao terem o status de “países em desenvolvimento”. Nesta sexta-feira, Trump orientou o representante comercial americano, Robert Lighthizer, a “usar todos os meios disponíveis” para solicitar à OMC que impeça países de manterem o status de nações em desenvolvimento se a força de suas economias significar que elas não precisam desse tratamento.

As nações em desenvolvimento têm mais prazo para abrir suas economias e vantagens em procedimentos de disputa da OMC. Trump argumenta que essa designação deixa a China e outros países com vantagens “injustas”. Se os EUA decidirem que a OMC não tem feito “progresso substancial” em 90 dias, podem buscar unilateralmente impedir o tratamento diferenciado a esses países como nações em desenvolvimento. Fonte: Associated Press.