Trump poderia concorrer ao cargo se condenado e perdoar a si mesmo se eleito?

O ex-presidente Donald Trump, 77, e atual candidato do Partido Republicano em 2024 enfrenta 78 acusações criminais em três casos separados que podem condená-lo à prisão por centenas de anos se for condenado. Acusações adicionais de interferência eleitoral também podem ser feitas ainda este mês pelos promotores da Geórgia .

Nenhum presidente dos EUA jamais havia sido atingido por acusações criminais, mas não há nada na Constituição que impeça especificamente Trump de concorrer ao cargo se for condenado, um cenário que não é sem precedentes.

Trump prometeu continuar sua campanha para um segundo mandato na Casa Branca e, na verdade, viu seus números nas pesquisas aumentarem com suas acusações.

Trump poderia perdoar a si mesmo se eleito?

A questão mais complicada é se Trump poderia perdoar a si mesmo se fosse condenado e eleito. Os presidentes estão autorizados a conceder ampla clemência por crimes federais de acordo com a Constituição, que não aborda especificamente se os chefes do Executivo podem usar esse poder para perdoar a si mesmos – um cenário que os fundadores do país provavelmente nunca imaginaram.

Trump não seria capaz de aplicar um perdão presidencial a uma possível condenação em Manhattan, onde enfrenta 34 acusações de falsificação de registros comerciais para ocultar pagamentos de subornos a duas mulheres antes da eleição de 2016.

No entanto, ele quase certamente tentaria aplicar seus poderes presidenciais a quaisquer condenações federais relacionadas às acusações criminais que enfrenta em conexão com o acúmulo de documentos de segurança nacional – algo que ele discutiu com assessores nos últimos dias de seu primeiro mandato.

“Se ele pode fazer isso não foi testado. A Suprema Corte pode ter que pesar ”, disse o professor de direito da UCLA Richard Hasen, um dos principais especialistas em direito eleitoral, à CNN .

“Não há uma resposta clara”, disse Paul Schiff Berman, especialista em direito constitucional da Escola de Direito da Universidade George Washington, ao NY1.

“A maioria dos estudiosos constitucionais acredita que provavelmente a resposta é não, você não pode perdoar a si mesmo, porque o perdão deve ser um ato de graça concedido a outra pessoa”, completou Berman, que acrescentou que não havia “nada na Constituição” para especificamente barrar a prática.

Aziz Huq, especialista em direito constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, disse que seria possível argumentar que tal perdão seria um “abuso de poder”.

“No entanto, não vejo nenhum mecanismo significativo pelo qual limites ao poder de indulto possam ser impostos”, continuou Huq. “Não acho que haja uma maneira prática para alguém que pensa que o perdão era inconstitucional levantar essa preocupação, seja em um tribunal ou em outro fórum.”

Uma coisa está clara na Constituição: se Trump fosse condenado por um crime antes das eleições de 2024, seja pelos federais ou pelos promotores de Manhattan, ele seria impedido de votar em si mesmo.

O paralelo mais próximo com o cenário atual na história dos EUA ocorreu em 1974, quando o presidente Gerald Ford perdoou seu antecessor, o presidente Richard Nixon, por quaisquer crimes que ele pudesse ter cometido em conexão com o escândalo Watergate.

Ford foi criticado por sua decisão na época, mas os defensores da medida alegaram que ajudou os americanos a superar o trauma do escândalo e a renúncia de Nixon.

Vários dos rivais republicanos de Trump – notadamente o empresário Vivek Ramaswamy – indicaram que estariam inclinados a perdoá-lo se ganhassem a presidência.





