Trump planeja grande reformulação do governo dos EUA poucas horas após assumir o cargo

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 11/12/2024 - 10:12 Para compartilhar:

WASHINGTON (Reuters) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando assinar mais de 25 ordens executivas e diretivas em seu primeiro dia de mandato, em 20 de janeiro, uma vez que procura reformular drasticamente a abordagem do governo norte-americano em questões que vão de imigração à energia.

Duas fontes familiarizadas com a iniciativa afirmaram que Trump disse à sua equipe que deseja fazer um “grande barulho” com as ordens do primeiro dia, buscando exercer seu poder executivo em maior escala e velocidade do que fez durante seu primeiro mandato. O número de ordens planejadas não foi informado anteriormente.

O republicano emitiu apenas algumas ordens desse tipo no primeiro dia de sua Presidência de 2017 a 2021. Em contraste, o presidente Joe Biden emitiu 17 ordens executivas em seu primeiro dia no cargo em 2021, muitas das quais tinham como objetivo reverter as políticas de Trump.

“O povo norte-americano pode contar com o presidente Trump usando seu poder executivo no primeiro dia para cumprir as promessas que ele fez na campanha”, disse a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, quando questionada sobre os planos.

Os presidentes dos EUA frequentemente emitem ordens executivas para cumprir as promessas de campanha e estabelecer rapidamente seus objetivos políticos sem passar pelo longo processo de aprovação de legislações no Congresso.

No entanto, as ordens podem estar sujeitas a contestações judiciais e, normalmente, qualquer verba reservada para cumprir os mandatos das ordens precisa ser aprovada pelo Congresso.

Uma das fontes familiarizadas com os planos da equipe de Trump disse que há um reconhecimento interno de que cada ação exige uma enorme quantidade de coordenação entre os órgãos governamentais afetados, o que pode gerar atrasos e reduzir o número total de ordens do primeiro dia.

Mais ordens e diretrizes serão emitidas nos dias e semanas seguintes, disseram as fontes à Reuters.

O esforço está sendo coordenado por Stephen Miller, um assessor de longa data de Trump que será um dos principais assessores da Casa Branca quando Trump iniciar seu segundo mandato, disseram as quatro fontes.

A equipe de Trump está trabalhando com base em listas de minutas de ordens fornecidas por grupos como o America First Policy Institute, um think tank fundado em 2021 para promover as políticas e ideias de Trump, bem como o Conservative Partnership Institute e a Heritage Foundation, duas outras organizações de direita.

Trump deve assinar ordens executivas que deem aos oficiais de imigração mais liberdade para prender pessoas sem antecedentes criminais, enviar mais tropas para a fronteira entre EUA e México e reiniciar a construção do muro na região, disseram três fontes distintas com conhecimento dos planos.

As ordens também incluirão um esforço para aumentar a produção de energia e cumprir a promessa de campanha de Trump de elevar a extração de petróleo, disseram as fontes.