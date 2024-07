Trump pede que apoiadores ‘persigam’ Meta e Google por suposta censura de tentativa de assassinato

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 0:39 Para compartilhar:

O ex-presidente Trump criticou a Meta e o Google nesta terça-feira (30) por supostamente censurarem pesquisas relacionadas à tentativa frustrada de assassinato contra ele, pedindo a seus apoiadores que “perseguissem” as duas grandes empresas de tecnologia.

O candidato presidencial republicano questionou uma série de incidentes bizarros que incluíam o software de IA da Meta chamando a tentativa de assassinato de “fictícia”, o Facebook , de propriedade da Meta, banindo a foto icônica de Trump levantando o punho após o tiroteio e a barra de pesquisa do Google não exibindo nenhum resultado sobre o trágico incidente em sua janela suspensa.

Ambas as empresas negaram qualquer parcialidade, alegando, em vez disso, que se tratava de erros inocentes.

Trump não quis nada disso em uma publicação cheia de letras maiúsculas em sua própria plataforma de mídia social, Truth Social , que ele lançou após ser banido pelo Facebook e Twitter após os tumultos de 6 de janeiro no Capitólio.

“O Facebook acaba de admitir que censurou indevidamente a ‘foto da tentativa de assassinato’ de Trump e foi pego. O mesmo vale para o Google”, escreveu Trump. “Eles tornaram virtualmente impossível encontrar fotos ou qualquer coisa sobre esse ato hediondo. Ambos estão enfrentando GRANDE REAÇÃO CONTRA AS ALEGAÇÕES DE CENSURA.”

Ele continuou, “Lá vamos nós de novo, outra tentativa de MANIPULAR A ELEIÇÃO!!! VÁ ATRÁS DO META E DO GOOGLE. DEIXE-OS SABER QUE SOMOS TODOS SÁBIOS PARA ELES, SERÁ MUITO MAIS DIFÍCIL DESTA VEZ. MAGA2024!”

A explosão ocorreu depois que usuários do X compartilharam relatos de que suas contas do Facebook rotularam a imagem de Trump dando um soco no ar após a tentativa de assassinato de 13 de julho como “alterada”.

Foi acompanhado pela mensagem “Verificadores de fatos independentes revisaram uma foto semelhante e disseram que ela foi alterada de uma forma que poderia enganar as pessoas”.

Um porta-voz da empresa admitiu que verificações de fatos incorretas estavam sendo aplicadas à foto.

O incidente do Facebook foi seguido por uma fúria ainda maior sobre o software de IA da Meta, que não forneceu nenhuma informação ou resultados falsos sobre a tentativa de assassinato, mas forneceu respostas a perguntas sobre a provável candidata presidencial democrata Kamala Harris.

Um representante da Meta se desculpou novamente pela controvérsia sobre sua ferramenta de IA.

“Sabemos que as pessoas têm visto informações incompletas, inconsistentes ou desatualizadas sobre este tópico”, disse um representante da Meta em uma declaração sobre a controvérsia. “Estamos implementando uma correção para fornecer respostas mais atualizadas para consultas, e é possível que as pessoas continuem a ver respostas imprecisas nesse meio tempo.”

Na segunda-feira, usuários do Google ficaram chocados ao descobrir que o recurso de preenchimento automático do site omitiu referências à tentativa de assassinato de 13 de julho.

Em vez disso, o mecanismo de busca recomendou outros resultados de pesquisa, como o assassinato fracassado do ex-presidente Reagan.

As palavras-chave “Trump assassination try” também não ofereceram nenhum resultado adicional.

Um porta-voz do Google disse ao The Post que não houve nenhuma “ação manual tomada nessas previsões” e que seus sistemas incluem “proteções” contra previsões de preenchimento automático “associadas à violência política”.

“Estamos trabalhando em melhorias para garantir que nossos sistemas estejam mais atualizados. Claro, o Autocomplete é apenas uma ferramenta para ajudar as pessoas a economizar tempo, e elas ainda podem pesquisar o que quiserem. Após esse ato terrível, as pessoas recorreram ao Google para encontrar informações de alta qualidade — nós as conectamos com resultados úteis e continuaremos a fazer isso”, acrescentou o porta-voz.