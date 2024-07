Trump pede apoio de Robert Kennedy Jr. e fala sobre atentado em ligação vazada; assista

Em uma ligação telefônica vazada com Robert Kennedy Jr., candidato independente à presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump afirmou que “seria importante” ter o apoio dele nas eleições deste ano para retornar à Casa Branca.

“Nós falamos disso há muito tempo. Eu adoraria que você fizesse algo [para demonstrar apoio a Trump], e acho que seria ótimo para você. Seria importante para você. Nós vamos vencer. Estamos muito à frente dele [Biden]”, afirmou o republicano.

Veja abaixo a íntegra da conversa entre os políticos, em inglês:

A video of Trump’s call with RFK Jr. was leaked – Trump talks about vaccines, tells RFK Jr. doing something with him would be “big,” mentioned his call with Biden and said the bullet was like “the world’s largest mosquito.”

RFK Jr apologized for the leak. pic.twitter.com/Z6DQ955P6W

— Meridith McGraw (@meridithmcgraw) July 16, 2024