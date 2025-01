Trump pede ao Congresso que aprove prioridades do governo em um único projeto de lei

WASHINGTON – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu no domingo aos seus colegas republicanos no Congresso que reunissem as prioridades de seu futuro governo em um projeto de lei de grande porte que reduziria os impostos, reforçaria a segurança nas fronteiras e aumentaria a produção doméstica de energia.

Trump disse que os republicanos poderiam cobrir os custos com essas medidas — que poderia chegar a trilhões de dólares — aumentando as tarifas sobre produtos importados.

“Os republicanos precisam se unir e entregar rapidamente essas vitórias históricas para o povo americano. Sejam inteligentes, duros e enviem o projeto de lei para minha mesa para ser assinado o mais rápido possível”, escreveu ele em sua plataforma Truth Social.

Os republicanos, que controlam as duas Casas do Congresso dos EUA por estreitas maiorias, vêm avaliando uma estratégia legislativa complexa que poderia permitir que eles contornassem a oposição democrata para aumentar os gastos na fronteira e estender os cortes de impostos de 2017 de Trump, que devem expirar este ano.

Os legisladores estão divididos entre aprovar esses projetos de lei separadamente ou combiná-los em um único pacote, como Trump está pedindo.

Um único projeto de lei poderia permitir que eles cumprissem as promessas de campanha de Trump rapidamente, mas também poderia alienar os legisladores que se opõem a disposições específicas. Os republicanos de Estados com altos impostos, como Nova York e Nova Jersey, por exemplo, querem alterar alguns dos cortes de impostos de 2017 que afetaram negativamente os residentes em seus distritos.

Trump também está pedindo aos republicanos que eliminem os impostos sobre a renda de gorjetas, o que poderia aumentar o custo geral da legislação.

Os republicanos planejam invocar um conjunto de regras orçamentárias complicadas para aprovar esses projetos de lei com maiorias simples, em vez da supermaioria necessária para avançar a maioria dos projetos de lei no Senado. Isso significaria que eles não teriam que apelar para os democratas, mas também limitaria o que eles poderiam incluir no pacote.

Os republicanos também enfrentam um desafio na Câmara dos Deputados, onde sua estreita maioria de 219 votos a 215 significa que eles devem permanecer unidos para aprovar a legislação.

