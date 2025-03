Trump ordenará desmantelamento do Departamento de Educação, afirma imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará uma ordem executiva nesta quinta-feira (6) para determinar que a recentemente confirmada secretária de Educação, Linda McMahon, desmantele o departamento que comanda, informou a imprensa americana.

O jornal The Wall Street Journal cita um rascunho da ordem executiva que circulou na quarta-feira e que instrui McMahon a “adotar todas as medidas necessárias para o encerramento do Departamento de Educação na extensão apropriada e permitida pela lei”.

Durante a campanha presidencial para retornar à Casa Branca, o líder republicano de 78 anos prometeu descentralizar a educação e devolver as competências na área para os governos estaduais.

Por lei, o Departamento de Educação, criado em 1979 sob a presidência de Jimmy Carter, não pode ser fechado sem a aprovação de pelo menos 60 dos 100 senadores do Congresso.

Porém, como já fez com outras agências do governo federal, o governo Trump poderia cortar ao máximo seus programas e funcionários, reduzindo sua funcionalidade.

Linda McMahon, uma empresária de 76 anos que já foi diretora executiva da famosa liga de luta livre WWE, declarou em uma comissão do Senado no mês passado que a “excessiva consolidação de poder” em Washington estava prejudicando a educação.

“Qual é o remédio? Financiar a liberdade educacional, não o governo”, disse.

O jornal The Washington Post informou que McMahon e outros funcionários sugeriram transferir algumas funções do departamento para outros setores do governo para desmantelá-lo, embora as medidas possam acarretar problemas jurídicos.

jgc/sn/dbh/zm/fp