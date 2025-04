Trump ordena bandeira dos EUA a meio-mastro em respeito a Papa

WASHINGTON, 21 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que todos os órgãos públicos federais do país hasteiem a bandeira americana a meio-mastro “em sinal de respeito pela memória” do papa Francisco, falecido nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, informou a CNN.

Segundo a mídia, a medida se aplica a “todos os edifícios e terrenos públicos, a todos os postos militares e estações navais e a todas as embarcações navais do governo federal no distrito de Columbia e em todos os EUA, seus territórios e possessões até o pôr do sol no dia do sepultamento”.

A decisão inclui ainda “embaixadas, legações, escritórios consulares e outras instalações americanas no exterior, assim como todas as instalações militares, navios e estações militares” dos EUA. (ANSA).