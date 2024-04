Trump oferece apoio ao ameaçado presidente da Câmara dos Representantes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/04/2024 - 22:35 Para compartilhar:

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump lançou nesta sexta-feira (12) um salva-vidas ao presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, ao dizer que o líder republicano do Congresso está fazendo “um trabalho muito bom”.

Trump defendeu Johnson diante da iniciativa da incendiária congressista republicana Marjorie Taylor Greene, a quem Trump chamou de amiga, de pedir uma votação para sua destituição.

“Não é uma situação fácil para nenhum presidente da Câmara”, disse Trump, com Johnson ao seu lado na propriedade de Mar-a-Lago do ex-presidente.

Johnson viajou nesta sexta-feira para a Flórida (sul) para se encontrar com Trump em uma mostra recente da liderança informal, mas indiscutível, do candidato presidencial sobre a extrema direita no partido republicano.

Após o encontro, ambos expressaram sua preocupação com uma possível fraude nas eleições presidenciais de novembro, ecoando as alegações infundadas de Trump sobre sua derrota em 2020.

Também discutiram a ajuda à Ucrânia, uma questão que tem causado divisões no partido republicano.

Trump recuperou seu impulso político na direita enquanto busca um surpreendente retorno à Casa Branca nas eleições de novembro, e exerce um controle rígido no Congresso.

Para Johnson, a viagem de Washington para ver Trump ocorre enquanto ele tenta se salvar de uma rebelião na extrema direita de seu partido, que ameaça expulsá-lo do cargo.

Johnson, leal a Trump há muito tempo, está em uma situação difícil ao tentar equilibrar as demandas dos moderados de seu partido e dos democratas para aprovar projetos de lei, incluindo a ajuda à Ucrânia.

O resultado até agora tem sido em grande parte a paralisia na Câmara dos Representantes.