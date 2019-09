Trump nomeia novo conselheiro para Segurança Nacional

WASHINGTON, 18 SET (ANSA) – Em meio à crise com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quarta-feira (18) Robert O’Brien como novo conselheiro para Segurança Nacional da Casa Branca.

Ele substitui o “falcão” John Bolton, demitido por conta de discordâncias com o presidente em relação à política externa dos EUA. O’Brien é funcionário do Departamento de Estado e exerce o cargo de enviado especial para assuntos ligados a reféns americanos em outros países.

“Trabalhei duramente por muito tempo com Robert. Ele fará um grande trabalho”, disse Trump no Twitter. Esse será o quarto conselheiro para Segurança Nacional da Casa Branca na gestão do magnata, após Bolton, H.R. McMaster e Michael Flynn.

Trump discordava de Bolton, tido como um “linha dura”, em relação às estratégias para as crises no Afeganistão, no Irã, na Coreia do Norte e na Venezuela. Entre outras coisas, o ex-conselheiro defendia uma intervenção militar no país persa.

Além da crise com o Irã, O’Brien terá de lidar com a insurgência do Talibã no Afeganistão, o conflito entre palestinos e israelenses e as negociações com a Coreia do Norte. (ANSA)