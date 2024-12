Trump nomeia novamente Peter Navarro como assessor comercial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2024 - 16:06 Para compartilhar:

Donald Trump escolheu como seu assessor de comércio e indústria Peter Navarro, que já ocupou o cargo durante o primeiro mandato do ex-presidente (2017-2020) e cumpriu quatro meses de prisão por obstruir as investigações do Congresso após o ataque ao Capitólio.

“Durante o meu primeiro mandato, poucos foram tão eficazes ou determinados quanto Peter ao aplicar minhas duas regras sagradas: comprar produtos americanos e contratar americanos”, afirmou Trump em sua rede Truth Social.

“Estou satisfeito em anunciar que Peter Navarro, um homem tratado de forma horrível pelo Estado Profundo, ou como queiram chamá-lo, será meu principal assessor de comércio e indústria”, acrescentou.

O termo “Estado Profundo” refere-se, segundo apoiadores de Trump, a um suposto governo nas sombras que seria formado por uma rede de funcionários que estariam conspirando contra o bilionário republicano.

“Ele me ajudou a renegociar acordos injustos como o NAFTA e o Tratado de Livre-Comércio entre Coreia e Estados Unidos, e implementou cada uma de minhas políticas tarifárias e comerciais RAPIDAMENTE”, disse Trump.

O Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), assinado em 1994 entre Canadá, Estados Unidos e México, foi substituído pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA ou T-MEC) em 1º de julho de 2020.

Para seu segundo mandato, Trump ameaçou um aumento generalizado das tarifas alfandegárias sobre México, Canadá e China.

Em janeiro, Navarro foi condenado a quatro meses de prisão por se recusar a cumprir uma intimação judicial e entregar documentos à comissão da Câmara dos Representantes que investigava o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump invadiram o prédio para tentar impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden.

