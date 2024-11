Trump nomeia empresário do petróleo como secretário de Energia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 17/11/2024 - 10:31 Para compartilhar:

Fundador de empresa de serviços petrolíferos e negacionista do clima Chris Wright deve ajudar a implementar plano do republicano de maximização da produção de petróleo e gás nos EUA.O futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (16/11) a nomeação de Chris Wright, executivo da indústria petrolífera e megadoador do Partido Republicano, como próximo secretário de Energia.

Wright é fundador e CEO da Liberty Energy, empresa de serviços para campos petrolíferos sediada em Denver, no Colorado. A expectativa é que ele apoie o plano de Trump de maximizar a produção de petróleo e gás e busque maneiras de aumentar a geração de eletricidade, cuja demanda está aumentando pela primeira vez em décadas.

Em comunicado, Trump afirmou que, com a escolha de Wright busca melhorar os investimentos do setor privado e o "domínio energético" dos EUA para "reduzir a inflação, vencer a corrida armamentista em inteligência artificial com a China e expandir o poder diplomático" do país.

Negacionista do clima

Wright, que é um negacionista da existência de uma crise climática e do aquecimento global, também fará parte de um novo "Conselho Nacional de Energia", que segundo Trump será composto por todas as agências governamentais envolvidas na "produção, geração, distribuição, regulamentação, transporte e permissão" de energia.

Para ser confirmado no cargo, ele precisará obter uma maioria simples de votos no Senado, onde o Partido Republicano terá maioria.

Defensor de combustíveis fósseis

Wrigt defendeu os combustíveis fósseis em entrevistas à imprensa americana, alegando que eles são "necessários" para a sociedade, e criticou a aplicabilidade e a eficiência da transição para a energia limpa.

O jornal The New York Times lembra que Wright não tem qualquer tipo de experiência governamental e que chamou a atenção de Trump enquanto comentador do canal de televisão Fox News, sendo também presença frequente no mundo dos 'podcasts'.

O futuro secretário da Energia estará alinhado com o escolhido para o Departamento do Interior, Doug Burgum, com quem trabalhou durante anos e que é conhecido pelo forte apoio à exploração de petróleo e gás.

Cientistas alertam que a expansão das atividades de combustíveis fósseis em terras públicas poderá agravar as mudanças climáticas.

Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos indicam que cerca de 22% das emissões de carbono do país são originadas da queima de combustíveis fósseis extraídos de terras federais.

md (EFE, Lusa, Reuters)