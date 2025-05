Trump nomeia assessor de segurança como embaixador na ONU

ROMA, 1 MAI (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (1º) que nomeará seu conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, como o próximo embaixador de Washington na Organização das Nações Unidas (ONU).

A informação foi confirmada pelo republicano em sua rede social Truth. Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, será o conselheiro interino de segurança nacional de Trump.

Waltz estava sob pressão desde que o editor-chefe da revista Atlantic, Jeffrey Goldberg, revelou em março que foi o assessor do magnata o adicionou por engano a um bate-papo confidencial do Signal sobre os planos de um ataque militar ao Iêmen.

Na conversa, foi detalhada a ofensiva contra os rebeldes houthis, incluindo quando aviões de guerra dos EUA decolariam para bombardear os alvos no Iêmen.

Mais cedo, a imprensa norte-americana já havia revelado que nomes de um substituto já estavam sendo discutidos na Casa Branca há semanas, mas os planos para remover Waltz ganharam força nos últimos dias.

“Atualmente, uma das principais escolhas para substituir Waltz é o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que está liderando as negociações com a Rússia, o Irã e o Hamas na Faixa de Gaza”, acrescentou a mídia americana, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Questionada por jornalistas, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia enfatizado que não responderia “a rumores de fontes anônimas”. (ANSA).