Trump nega que tenha assinado decreto para adiar pagamento de certas tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta terça-feira, 31, que tenha decidido adiar por três meses o pagamento de certas tarifas. “Não sei quem está falando sobre pagamentos de tarifas”, disse o republicano.

Nesta terça-feira, fontes disseram à Bloomberg que Trump iria anunciar a medida por meio de decreto ainda nesta semana. Segundo as fontes, o benefício seria concedido apenas para importação de produtos das chamadas “nações mais favorecidas”, que têm vantagens comerciais com o país.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump também disse que conversou com o presidente Russo, Vladimir Putin, e com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, sobre a guerra de preços do petróleo entre os dois países. O republicano declarou, ainda, que os outros dois líderes também estão em contato entre si e que ele pode se juntar às negociações, “caso seja necessário”.