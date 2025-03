Trump nega que Musk deve receber planos de guerra contra China

WASHINGTON, 21 MAR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desmentiu nesta sexta-feira (21) que passará informações secretas ao chefe de Departamento de Eficiência de seu governo, Elon Musk, sobre uma potencial guerra contra a China.

“A China não será nem mesmo mencionada ou discutida”, escreveu o mandatário no Truth sobre uma reunião do Pentágono, local citado em reportagem do jornal New York Times, onde o bilionário deveria receber um dossiê.

O chefe de Estado, que classificou a notícia como “completamente falsa”, justificou que “não mostrará nenhum plano de um possível confronto com Pequim” a Musk por ele ser “um empresário com negócios na China”.

O periódico americano citou, de modo anônimo, dois altos funcionários do Departamento de Defesa de Washington em uma reportagem que sustentou que o dono da Tesla teria sido convocado ao Pentágono para ter acesso a documentos secretos, entre 20 e 30 páginas, que mostrariam detalhes sobre como os EUA devem enfrentar uma potencial ameaça chinesa. (ANSA).