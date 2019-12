Trump não está sob pressão para fechar acordo comercial com China, diz Ross

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta terça-feira que o presidente Donald Trump “não está sob pressão” para fazer um acordo comercial com a China. Durante entrevista à rede CNBC, Ross voltou a dizer que, caso não ocorra um acordo com Pequim, haverá elevação de tarifas contra produtos chineses a partir do dia 15.

Ross sustentou que os EUA “têm muito mais munição” na disputa com os chineses, já que possuem um grande déficit comercial com o país asiático. De qualquer modo, disse estar “otimista” sobre a possibilidade de que um acordo se concretize. Ele ainda comentou, porém, que não há conversas de alto nível com a China já marcadas.

Sobre a Europa, Ross disse que a União Europeia não tem cumprido as regras da Organização Mundial de Comércio (OMC) determinadas no caso sobre subsídios irregulares à Airbus. “Nossa reclamação é legítima”, argumentou. Segundo ele, é “difícil dizer” que o imposto da França sobre grandes empresas do setor de tecnologia não seria “antiamericano”.