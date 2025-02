Trump não deve ir a Belém para COP30, diz Lula

SÃO PAULO, 14 FEV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse acreditar que o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, não irá a Belém para a COP30, em novembro, e afirmou que apenas aqueles que “acreditam na ciência” estão comprometidos com a proteção do meio ambiente.

“Queremos proteger a Amazônia, mas os ricos têm que fazer financiamento. Prometeram US$ 100 bilhões em 2009 e não deram.

Nós ficamos atrás de US$ 300 bilhões, não deram. E agora a conta é US$ 1,3 trilhão. Não vão dar. Porque o presidente dos EUA saiu do Acordo de Paris e acho que nem vai vir aqui porque não querem compromisso”, declarou Lula durante um evento em Belém, nesta sexta-feira (14), para apresentar investimentos para a cúpula climática da ONU.

“Quem quer compromisso somos nós, que acreditamos na ciência, que acreditamos que o mundo está numa situação difícil. Quem tem juízo sabe que o planeta está vivendo atitudes irresponsáveis, e nós queremos cumprir a nossa parte”, salientou o presidente, acrescentando que a conferência de Belém será “a melhor já realizada na história das COPs”. (ANSA).