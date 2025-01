Trump não descarta ação militar para controlar Canal do Panamá

WASHINGTON, 7 JAN (ANSA) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou nesta terça-feira (7) o uso da força militar para assumir o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia.

O republicano, que tomará posse no próximo dia 20, também defendeu em uma entrevista coletiva em Palm Beach, na Flórida, a fusão entre os EUA e o Canadá, a mudança do nome do Golfo do México para “Golfo da América” e o aumento dos gastos militares dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Não posso dar garantias sobre nenhuma das questões. Porém, posso dizer o seguinte: precisamos deles para a segurança econômica. O Canal do Panamá foi construído para os nossos militares. Não vou me comprometer com isso agora, mas pode ser que tenhamos que fazer alguma coisa”, declarou o magnata aos repórteres.

Em relação à Groenlândia, Trump também não descartou a possibilidade de aplicar tarifas contra a Dinamarca, pois o país europeu segue exercendo controle sobre a política externa e a defesa da maior ilha do mundo.

Por fim, Trump afirmou que usaria a força econômica contra o vizinho Canadá, nação que já foi citada anteriormente pelo republicano como “51º estado”. O presidente eleito declarou que a união dos países seria “realmente incrível”. (ANSA).