Trump Media alerta Nasdaq sobre ‘potencial manipulação de mercado’ com ações da empresa

A Trump Media alertou a CEO da Nasdaq sobre a “potencial manipulação de mercado” das ações da empresa através da venda a descoberto de ações da empresa. A companhia divulgou o alerta à CEO da Nasdaq, Adena Friedman, em um documento arquivado na manhã de sexta-feira, 19, junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

O aviso surgiu no momento em que a Trump Media oferecia aos acionistas instruções detalhadas sobre como evitar que alguém emprestasse as suas ações da DJT a vendedores a descoberto, que então executam negociações apostando que o preço das ações cairá.

As ações da Trump Media têm apresentado forte volatilidade nos últimos pregões em Nova York e, apesar dos ganhos recentes, permanecem muito abaixo o pico de cerca de US$ 66 alcançado imediatamente após sua fusão com a Digital World Acquisition Corporation (DWAC), no final de março. No começo da semana, as ações chegaram a despencar cerca de 20% e acumularam mais de 50% de perdas em abril.

Pelas métricas regulares de avaliação, a empresa está significativamente sobrevalorizada. A receita da Trump Media em 2023 foi de US$ 4,1 milhões, e a empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 58,2 milhões. Sua plataforma Truth Social é um player de nicho nas mídias sociais em comparação com sites como Reddit ou Facebook da Meta Platforms.