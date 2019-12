Trump lança a Força Espacial dos EUA

WASHINGTON, 21 DEZ (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente a US Space Force, que será a Força Especial norte-americana no espaço.

O primeiro contingente militar espacial do país será liderado pelo general da Força Aérea John Raymond. “O espaço é o novo domínio mundial”, declarou Trump durante a cerimônia de assinatura do ato de criação do corpo militar, na base de Andrews, nos arredores de Washington. “Diante das graves ameaças à nossa segurança nacional, a superioridade americana no espaço é absolutamente vital”, ressaltou. No próximo ano, a Força Espacial terá um orçamento de US$ 40 milhões e cerca de 200 funcionários. Trata-se do sexto braço das forças militares, o qual se junta ao Exército, à Marinha, à Força Aérea, aos Marines e à Guarda Nacional. (ANSA)