Trump Jr lança livro provocador em defesa do pai

“Este é o livro que as elites esquerdistas não querem que você leia!”, diz a sinopse do livro lançado nesta terça-feira (5) pelo filho mais velho do presidente dos EUA, Donald Trump Jr., de 41, autor de uma obra na qual defende ferozmente o pai.

“Nenhum tópico é poupado do politicamente correto”, garante Trump Jr.

Em “Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us” (“Provocado: como a esquerda se alimenta do ódio e quer nos silenciar”, em tradução livre), o filho do presidente defende o pai e critica os principais meios de comunicação, assim como adversários políticos, incluindo a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Trump Jr. dedica o livro de memórias de 300 páginas aos “deploráveis”, uma clara referência a Hillary, que usou o termo para descrever os apoiadores de Trump durante a campanha presidencial de 2016.

O livro rapidamente alcançou o terceiro lugar na lista de livros mais vendidos da Amazon, depois que o presidente na segunda-feira incentivou seus 66,5 milhões de seguidores no Twitter a comprarem uma cópia.

“Um ótimo livro novo que eu recomendo que TODOS leiam”, tuitou Trump.

Conhecido por seus virulentos ataques à mídia tradicional, incluindo o jornal “The New York Times” e “The Washington Post”, acusa as redes sociais de tentarem censurá-lo assim como outros conservadores.

“Essa ‘proibição de sombras’ equivale a uma supressão completa da liberdade de expressão. Não podemos permitir que continue”, escreveu no livro, mirando no Facebook, no Instagram e no Twitter.

Embora Ivanka Trump fosse considerada a mais política dos quatro filhos adultos do presidente, devido a seu papel de assessora da Casa Branca, Trump Jr. sugeriu nesta terça-feira que está tentado a concorrer um dia.

“Eu não descarto nada. No momento, gosto da parte de campanha. Na verdade, gosto um pouco dessa briga”, disse à CBS em uma entrevista.

“Gosto de chegar lá e estar com pessoas reais e ver a diferença que meu pai e suas políticas estão fazendo em suas vidas”, afirmou.

“No momento, estou interessado em vencer 2020 para o meu pai. Vamos nos preocupar com todo o resto mais tarde”, acrescentou.

“Triggered” é publicado pela Center Street, editora conhecida por seus livros conservadores.

Trump Jr. assinará cópias em uma loja Barnes & Noble, em Manhattan, ainda nesta terça-feira.

O presidente publicou vários livros, sendo o mais famoso “Trump: A Arte do Acordo”, em 1987, que se tornou um best-seller do “New York Times”.