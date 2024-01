Trump intimado a pagar US$ 400 mil ao NY Times por despesas legais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/01/2024 - 20:26 Para compartilhar:

O ex-presidente americano Donald Trump foi obrigado a pagar cerca de US$ 400 mil (R$ 1,95 milhão) em despesas legais ao jornal The New York Times e vários jornalistas, depois que uma ação judicial contra eles foi descartada, de acordo com uma sentença emitida nesta sexta-feira (12).

Trump havia entrado com um processo contra o jornal em setembro de 2021, acusando três jornalistas de participar de uma “conspiração insidiosa” para obter seus documentos fiscais como parte de uma reportagem de investigação que foi publicada em 2018 e acabou recebendo um prêmio Pulitzer.

Um juiz da divisão comercial da Suprema Corte do estado de Nova York rejeitou o caso em maio de 2023, ordenando a Trump – que busca retornar à Casa Branca nas eleições deste ano – que pagasse as despesas legais incorridas pelos réus.

A decisão emitida nesta sexta-feira afirma que a estimativa do jornal nova-iorquino de ter gasto US$ 392.638 em honorários advocatícios parece “razoável” e ordena que Trump os reembolse integralmente.

A investigação do NY Times revelou como Trump recebeu o equivalente a US$ 413 milhões (cerca de R$ 2 bilhões), ajustados à inflação, de seu pai ao longo de vários anos, a maior parte dos quais foi transferida por meio de uma empresa fantasma para evitar impostos.

bur-sst/caw/st/am

