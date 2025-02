Trump impõe tarifas a produtos do México, Canadá e China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs neste sábado (1º) tarifas alfandegárias de 25% sobre produtos provenientes do Canadá (com exceção dos hidrocarbonetos, que serão taxados em 10%) e do México, além de 10% a mais para bens chineses, anunciou a Casa Branca.

Washington quer pressionar os três países a tomar medidas para reduzir o tráfico de fentanil, um potente opioide, para os Estados Unidos. Além disso, acusa o Canadá de não fazer o suficiente para reduzir os fluxos migratórios através da fronteira norte.

aue-els-erl/arm/ic