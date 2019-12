Trump impõe sanções contra gasoduto entre Rússia e Alemanha

WASHINGTON, 23 DEZ (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a legislação que impõe sanções contra empresas que atuam na construção do gasoduto russo Nord Stream 2, acusado por Washington de aumentar a dependência da Europa em Moscou. O texto foi aprovado no Senado com 86 votos favoráveis e 8 contrários, depois de ter passado pela Câmara nos últimos dias.

O governo americano alega que o gasoduto elevará a dependência do gás russo por parte dos europeus. As sanções têm como objetivo atingir empresas que estão construindo o Nord Stream 2, no Mar Báltico, avaliado em quase US$ 11 bilhões. A ideia é paralisar as obras – que já estão 80% concluídas.

Trump incluiu as punições em um projeto sobre os gastos com defesa assinado durante cerimônia em uma base da força aérea em Washington. A União Europeia contestou a decisão, porque acredita que as sanções são uma interferência americana na política europeia.

“Por questão de princípios, a UE se opõe à imposição de sanções contra empresas da Europa que conduzam negócios legítimos”, afirmou um porta-voz do bloco.

Já a Alemanha acusou o governo de Trump de interferir nos assuntos internos. “O governo alemão rejeita essas sanções extraterritoriais”, disse a porta-voz Ulrike Demmer, acrescentando que a medida é “particularmente incompreensível”. O Nord Stream 2, ligará Berlim à Rússia ao longo do Mar Báltico e duplicará a capacidade de exportações do produto russo à Europa. Os EUA, por sua vez, se opõe à construção, alegando que ela abriria caminho para a instalação de equipamentos de vigilância russos ao longo do Mar Báltico. (ANSA)