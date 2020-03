Trump: farmacêuticas terão vacinas para coronavírus relativamente em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que empresas farmacêuticas americanas terão vacinas para coronavírus “relativamente em breve”.

Em comício em Charlotte, na Carolina do Norte, Trump disse que as companhias estão “trabalhando duro” para desenvolver vacinas e tratamentos para a doença. Hoje, o republicano se reuniu com empresários do setor farmacêutico para tratar do assunto.