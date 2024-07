Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2024 - 16:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 16 JUL (ANSA) – O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou na tarde desta terça-feira (16) que realizará no próximo sábado (20) seu primeiro comício após ser alvo de uma tentativa de assassinato na Pensilvânia.

O evento será em Grand Rapids, no Michigan, e contará com a presença do vice em sua chapa, o senador de Ohio J.D. Vance.

(ANSA).