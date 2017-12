TRUMP: estamos cada vez mais perto da reforma tributária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter que a reforma tributária está cada vez mais próxima. “Chegando cada vez mais perto da reforma tributária, com mudanças para ainda melhor do que o projetado. A Câmara e o Senado estão trabalhando muito duro e de forma inteligente. O resultado final não só será importante, mas especial!”, escreveu.

Ainda segundo Trump, a economia americana está caminhando muito bem. “As coisas estão indo muito bem para a nossa economia, um assunto que o noticiário falso gasta o menor tempo possível discutindo! O mercado de ações atingiu outro recorde de alta, o desemprego agora está no menor nível em 17 anos e as empresas estão voltando para os Estados Unidos. Realmente, são boas notícias e muito mais está por vir!”, escreveu.