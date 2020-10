Trump está ‘sem sintomas’ de Covid, informa médico

WASHINGTON, 6 OUT (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “sem sintomas” do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no momento e está “extremamente bem” após receber alta médica, informou o médico Sean Conley nesta terça-feira (6).

“Ele descansou bem em sua primeira noite em casa e não reportou nenhum sintoma. Os sinais vitais e os exames físicos continuam estáveis, com nível de saturação de oxigênio entre 95% e 97%”, informou o médico segundo comunicado da Casa Branca.

O mandatário deixou o hospital militar Walter Reed na noite desta segunda-feira (5), mas a situação clínica vem causando muita polêmica nos EUA. Segundo os médicos, ele tomou medicamentos indicados para casos graves da Covid-19 e precisou de auxílio para respirar.

No entanto, em seu discurso, Trump minimizou a doença e tirou a máscara ao chegar à Casa Branca, incentivando os norte-americanos a saírem e “enfrentarem” o vírus.

– Posts removidos: Pouco antes do boletim médico, o Facebook e o Twitter alertaram para um conteúdo falso publicado pelo presidente em suas redes sociais, em que dizia que as gripes comuns matam mais que a Covid-19.

Enquanto o Facebook excluiu a postagem, o Twitter ocultou o post e colocou uma mensagem de alerta para informação.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos contabilizam 7.477.936 infecções desde fevereiro e registram 210.487 vítimas do novo coronavírus. O país é líder mundial tanto na quantidade de contaminados como na de mortos. (ANSA).

