Trump está disposto a impor mais tarifas à China se não houver acordo, diz Ross

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a seguir adiante com a ameaça de tarifar os US$ 300 bilhões em produtos chineses ainda não punidos pela Casa Branca se Washington e Pequim não conseguirem fechar um acordo comercial, afirmou o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, em entrevista à emissora CNBC.

“Iremos eventualmente fechar um acordo, mas se não fecharmos, o presidente está perfeitamente feliz em continuar com os movimentos de tarifas que já anunciamos, assim como impor as novas que foram temporariamente suspensas”, disse Ross, que falou durante o show aéreo de Paris.

As negociações comerciais entre americanos e chineses estão num impasse desde o começo do mês passado. Há expectativas de que Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, se encontrem às margens da reunião de cúpula de líderes do G20 prevista para o fim deste mês, no Japão, para discutir um acordo comercial. A presença de Xi no evento, porém, ainda não foi confirmada.

Ross também reiterou à CNBC que Trump e Xi não deverão chegar a um acordo comercial definitivo caso venham a se encontrar mesmo no Japão.