Trump envia carta desejando feliz aniversário a Kim

PEQUIM, 11 JAN (ANSA) – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu uma carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ocasião de seu aniversário, celebrado em 8 de janeiro.

A informação foi divulgada neste sábado (11) pela agência estatal KCNA, que cita um conselheiro do Ministério das Relações Exteriores de Pyongyang, Kim Kye-gwan. “Como reconhecido pelo mundo, as relações pessoais entre o presidente de nossa Comissão de Assuntos Estatais [cargo oficial do líder] e o presidente Trump são boas”, afirmou o assessor.

A carta de felicitações foi enviada poucos dias depois de o líder da Coreia do Norte ter anunciado o fim da moratória em testes de armas nucleares e mísseis balísticos, acusando os EUA de adotarem uma “postura de gângster” nas negociações.

Kim havia dado prazo até 31 de dezembro para Washington aceitar suas condições, principalmente a retirada de sanções econômicas contra o país. Em troca, o líder oferecia o fim das atividades no principal complexo nuclear norte-coreano, mas Trump quer que Pyongyang abra mão de todo o seu arsenal atômico.

As negociações estão travadas desde fevereiro de 2019, quando o presidente dos EUA abandonou de forma abrupta uma reunião bilateral com Kim em Hanói, no Vietnã. (ANSA)