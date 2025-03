Trump elogia ligação extremamente produtiva com premiê canadense

WASHINGTON, 28 MAR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou seu telefonema “extremamente produtivo” com o novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, apesar das tensões recentes entre os dois e ameaças feitas pelo republicano.

“Acabei de falar com o primeiro-ministro Mark Carney, do Canadá.

Foi uma ligação extremamente produtiva, concordamos em muitas coisas”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social..

Segundo o magnata, os dois líderes se reunirão “logo após as próximas eleições legislativas do Canadá, para definir políticas, negócios e todos os outros fatores que acabarão sendo ótimos para os Estados Unidos e o Canadá”.

A ligação acontece em um momento de tensão crescente entre os dois países, às vésperas da entrada em vigor das tarifas recíprocas norte-americanas, em 2 de abril.

Ontem, Carney chegou a declarar que “antiga relação” que o país tinha “com os EUA, baseada na integração de nossas economias e na estreita cooperação em segurança e assuntos militares, chegou ao fim”.

Inclusive, o primeiro-ministro do Canadá anunciou que o país realizará eleições antecipadas no próximo dia 28 de abril, na tentativa de garantir um mandato forte para lidar com a ameaça que as tarifas de Trump representam para a economia.

O ex-banqueiro de 59 anos, que se tornou premiê no dia 14 de março após a renúncia de Justin Trudeau, decidiu antecipar o pleito em seis meses, tendo em vista que as últimas pesquisas indicam que o Partido Liberal (PL) no poder pode vencer pelo quarto mandato consecutivo e obter a maioria na câmara baixa do Parlamento. (ANSA).