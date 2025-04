Trump e Zelensky se reúnem antes de funeral de papa Francisco

ROMA, 26 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniram na manhã deste sábado (26), em Roma, antes do funeral do papa Francisco, cuja missa solene é realizada na Praça São Pedro.

A informação foi divulgada à Sky News por fontes do Vaticano, que relataram que os dois líderes também concordaram em se encontrar novamente mais tarde, depois da celebração de despedida de Jorge Bergoglio.

O diálogo entre Trump e Zelensky também foi confirmado pelo porta-voz da presidência ucraniana. Segundo ele, a conversa durou cerca de 10 minutos e ocorreu depois que o republicano prestou sua homenagem a Francisco, na Basílica de São Pedro.

Na sequência, os dois saíram um após o outro, acompanhados pelas esposas Melania e Olena, respectivamente, para a praça.

Nos últimos dias, Zelensky já havia expressado seu desejo de se encontrar com Trump, no Vaticano, para conversar sobre as negociações pela paz na Ucrânia. Na ocasião, inclusive, ele disse que seu país está pronto para discussões diretas com a Rússia após um cessar-fogo do conflito no leste europeu. (ANSA).