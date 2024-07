AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2024 - 19:55 Para compartilhar:

O candidato republicano à presidência americana, Donald Trump, foi retirado do palco neste sábado durante um comício na Pensilvânia, após aparentes disparos terem sido ouvidos, segundo jornalistas da AFP.

O ex-presidente foi visto com sangue na orelha direita após os disparos, enquanto era cercado por agentes do serviço secreto, que o escoltaram de punho erguido para fora do local, diante de uma plateia cheia de apoiadores.