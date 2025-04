Trump e Melania chegam na Itália para funeral do papa Francisco

ROMA, 25 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta sexta-feira (25) em Roma, na Itália, onde participará amanhã (26) do funeral do papa Francisco, morto na última segunda (21).

A aeronave do republicano pousou no aeroporto de Fiumicino, na capital italiana, por volta das 22h55 (de Roma). O magnata e a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, cumprimentaram a delegação que os recebeu, entraram em seus carros e deixaram o local. Os dois ficarão na Villa Taverna, residência do embaixador americano em Roma.

Durante a viagem, Trump conversou com jornalistas a bordo do Air Force One. Na oportunidade, o líder afirmou que a italiana Giorgia Meloni é uma “excelente primeira-ministra” e declarou ser “improvável” que prorrogue a suspensão das tarifas recíprocas.

Trump acrescentou que entre as pessoas com quem falará ou verá em Roma está Meloni, mas se recusou a especificar se ocorrerá uma conversa com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

“Vou encontrar algumas pessoas em Roma, sim, e um pouco rápido, e francamente é um pouco desrespeitoso ter reuniões quando se está no funeral de um Papa, dizem. No entanto, vou falar com algumas pessoas, vou ver muita gente”, disse.

O ucraniano, por sua vez, não garantiu presença no funeral de Francisco em virtude de importantes “reuniões militares”.

“Se eu não estiver lá na hora marcada, a Ucrânia estará representada em um nível apropriado. O ministro das Relações Exteriores e a primeira-dama estarão lá. Para mim, é importante estar aqui. Várias reuniões militares serão realizadas”, afirmou Zelensky. (ANSA).