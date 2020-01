Trump é mal visto no mundo, mas EUA despertam opinião favorável, diz relatório

O presidente Donald Trump é mal visto pela opinião pública mundial, sobretudo devido a sua política isolacionista, mas os Estados Unidos mantêm uma boa imagem internacional, segundo relatório do centro de pesquisa americano Pew, publicado nesta quarta-feira (8).

Menos de um terço (29%) dos entrevistados acha que o republicano toma “decisões corretas”, enquanto 64% pensam o contrário, diz o Centro de Pesquisa Pew, que compilou opiniões de mais de 35.000 pessoas em mais de 30 países dos cinco continentes entre maio e outubro de 2019.

Em 2017, esta pesquisa mostrava apenas 22% de opiniões favoráveis ao presidente eleito dos Estados Unidos.

A imagem de Trump é especialmente ruim no vizinho México, onde 89% dizem não confiar nele. Esse percentual também é alto na Argentina (69%) e no Brasil (60%).

Os sentimentos anti-Trump também são fortes na Europa ocidental: na Alemanha, na Suécia, na França, na Espanha e na Holanda, aproximadamente três em cada quatro pessoas não confiam no mandatário americano.

A medida do presidente republicano que gerou mais desgosto entre os entrevistados é o aumento das tarifas, com 68% de insatisfação, seguido da saída do Acordo de Paris (66%) e da construção de um muro na fronteira com o México (60%).

As decisões de Trump contra a imigração obtiveram 55% das opiniões desfavoráveis, enquanto 52% dos entrevistados desaprova a saída de Washington do acordo nuclear internacional iraniano.

Para chegar a esses resultados, o Pew calculou a média dos valores expressos nesses países.

A transferência da embaixada dos EUA de Tel Aviv a Jerusalém recebe uma crítica avassaladora nos países árabes (93% na Tunísia, 85% no Líbano e 78% na Turquia). Esta decisão de Trump, contudo, é bem vista por 74% dos israelenses.

– Opiniões mistas na América Latina –

Apenas o diálogo direto com a Coreia do Norte, com três reuniões históricas entre Trump e Kim Jonh Un desde 2018, obtém uma pequena maioria de opiniões positivas (41% a favor, 36% contra).

O índice de confiança de Trump continua a ser mais baixo que o de seus colegas, especialmente a chanceler alemã, Angela Merkel (46%), e o presidente francês, Emmanuel Macron (41%). Trump está atrás até do presidente russo, Vladimir Putin (33%), mas aparece um pouco à frente do presidente chinês, Xi Jinping (28%).

Pessoas de direita no espectro político são muito mais propensas a confiar na gestão de Trump de temas internacionais, aponta o Pew. Em termos de gênero, mais homens têm imagem favorável do mandatário que mulheres.

Trump pode até provocar calafrios, mas os entrevistados têm uma opinião majoritariamente positiva (54%), dos Estados Unidos, especialmente os jovens (18 a 29 anos).

Os Estados Unidos continuam sendo muito populares no antigo bloco soviético (79% na Polônia, 70% na Lituânia) e em Israel (83%), mas sua imagem está manchada entre seus aliados da União Europeia (39% na Alemanha).

Na América Latina as opiniões sobre os Estados Unidos são mais variadas: no Brasil, a maioria tem uma visão positiva (56%), mas no México a maior parte lhe vê de forma negativa (55%). Na Argentina, as opiniões são divididas quase meio a meio, afirma o Pew.