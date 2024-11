Trump e Macron expressam ‘disposição para trabalhar pela paz’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

PARIS, 6 NOV (ANSA) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, realizaram nesta quarta-feira (6) seu primeiro telefonema após a vitória do republicano nas eleições norte-americanas.

Segundo o governo da França, os dois líderes expressaram a sua “disposição para trabalhar para o retorno da paz e da estabilidade” em relação às “grandes crises internacionais em andamento”.

O Palácio do Eliseu revelou ainda que, durante a “excelente conversa de 25 minutos”, Macron “destacou a importância do papel da Europa e disse a Trump que está disponível para continuar a conversa e trabalhar em conjunto nestes temas”, em particular sobre as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, “quando ele assumir o cargo”. (ANSA).