Trump e Kamala lutam no Michigan para atrair votos de trabalhadores e muçulmanos

Donald Trump e Kamala Harris dirigem-se, nesta sexta-feira (18), ao estado do Michigan para cortejar os votos dos trabalhadores e da comunidade muçulmana, desiludida com o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra em Gaza.

As eleições presidenciais de 5 de novembro entre a candidata democrata e o republicano poderão ser decididas por alguns milhares de votos em certos condados de seis ou sete estados-chave, chamados de “estados-pêndulo” (swing states).

O Michigan, sede das “três grandes” fábricas de automóveis (Ford, General Motors e Chrysler), é um deles.

As crises econômicas da década de 1970 levaram muitos moradores do chamado “cinturão industrial” a deixar este estado que faz fronteira com o Canadá, mas os conflitos no Oriente Médio atraíram migrantes libaneses, iraquianos, iemenitas e palestinos para a região.

A comunidade muçulmana tradicionalmente vota nos democratas, mas a sua indignação com o apoio da Casa Branca às operações militares de Israel em Gaza e no Líbano ameaçou reduzi-la.

Várias organizações árabe-americanas decidiram apoiar candidatos independentes como a ambientalista Jill Stein, ou nenhum, mas uma das mais importantes, o movimento Uncommited (Não Comprometidos, em tradução livre), apoiou a democrata, mais por pragmatismo, porque teme que Trump seja pior, do que por afinidade.

Em Dearborn, um subúrbio de Detroit, todos falam sobre a guerra no Oriente Médio.

Marwan Faraj, um americano de origem libanesa de 51 anos, explica em uma cafeteria que sempre votou nos democratas, mas desta vez vai se afastar de Harris porque “eles têm apoiado essa limpeza étnica e genocídio desde o primeiro dia, com os dólares dos nossos impostos, e isso está errado”.

“Votamos em Biden porque não queríamos Trump. Demos a ele uma chance, e ele estragou tudo, e Kamala promete assumir o mesmo papel”, afirma. “Não vou votar nem nos democratas nem nos republicanos.”

Faraj apoia Jill Stein, assim como Haider Koussan, também de origem libanesa, coproprietário, junto com seus irmãos, de uma pequena rede de supermercados.

“Não queremos votar em nenhum dos dois, porque Trump nos despreza, e os democratas, que nos respeitavam, agora estão fornecendo armas para Israel”, explica.

– “Acabar” com a guerra –

A vice-presidente, de 59 anos, considerou que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, é uma “oportunidade para acabar” com a guerra em Gaza.

Esta guerra “deve terminar de tal forma que Israel esteja em segurança, os reféns sejam libertados e o sofrimento em Gaza termine, e o povo palestino possa exercer o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação”, afirmou.

O seu rival republicano, o ex-presidente Trump, ainda não reagiu à morte do líder do Hamas.

Trump também estará no Michigan nesta sexta-feira para um comício em Detroit, antigo reduto da indústria automobilística americana.

Antes de partir, ele participou de dois podcasts conservadores. “Biden é um grande incompetente, mas a má notícia é que ela é pior”, disse.

O magnata confirmou que planeja trabalhar em um McDonald’s durante o fim de semana, para zombar da candidata democrata, que afirma ter trabalhado nessa rede de fast-food quando era estudante.

Segundo sua equipe de campanha, nesta sexta, transmitirá uma mensagem: “As famílias do Michigan foram esmagadas pela inflação, sob a liderança fracassada de Kamala”.

O republicano ameaça impor tarifas de 100%, 200% e ainda mais se vencer as eleições para, segundo ele, trazer um grande número de empresas de volta aos Estados Unidos.

E considera o México “um tremendo desafio” para seus planos.

“A China está construindo enormes fábricas de automóveis no México” e “vão vendê-los nos Estados Unidos” porque, estando perto da fronteira, têm “todas as vantagens e nenhuma das desvantagens”, queixou-se esta semana.

“E isso será o fim do Michigan. Será o fim, francamente, da Carolina do Sul, será o fim de tudo”, estimou Trump.

