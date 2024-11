++ Trump é eleito presidente dos EUA pela 2ª vez, diz TV ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2024 - 5:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 6 NOV (ANSA) – O bilionário republicano Donald Trump, de 78 anos, é o novo presidente eleito dos Estados Unidos, segundo projeção da emissora conservadora Fox News.

A rede diz que o magnata garantiu pelo menos 277 votos no colégio eleitoral, sete a mais que os 270 necessários, e será o primeiro governante a exercer dois mandatos presidenciais no país desde o democrata Grover Cleveland, no fim do século 19.

Além disso, será o presidente mais velho a tomar posse na Casa Branca e o primeiro com uma condenação criminal – Trump foi considerado culpado de falsificar registros financeiros para encobrir um suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels. (ANSA).