Trump e Biden dominam as primárias na Superterça e preparam revanche presidencial

O ex-presidente Donald Trump e o presidente Biden dominaram as disputas da Superterça, com cerca de um terço dos delegados em jogo que determinarão as nomeações dos partidos Republicano e Democrata. Eleitores em 15 estados participaram das primárias.

Trump conquistou os votos republicanos no Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virgínia, deixando para trás a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, a sua única rival, cuja campanha já não tem um caminho viável para a nomeação.

O desempenho de comando de Trump praticamente garantiu sua terceira indicação presidencial consecutiva, embora ele tenha que esperar pelo menos mais uma ou duas semanas para eliminar matematicamente Haley.

Trump conquistou 120 delegados na Superterça até o momento, e está com 393 delegados ao todo, contra 47 da Nikki Haley, sua principal competidora no partido republicano. São necessários 1.215 delegados para vencer a nomeação republicana.

Esperava-se que o atual presidente Joe Biden vencesse as disputas democratas, embora ativistas que se opunham ao seu forte apoio a Israel instassem os muçulmanos americanos e os progressistas a votarem em protesto “descomprometidos” em Minnesota, como fizeram antes em Michigan.

O presidente venceu facilmente no Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virgínia, Vermont, Carolina do Norte e Iowa.

As eleições americanas estão marcadas para acontecer no dia 5 de novembro. Essa disputa será a revanche da eleição de 2020, quando Biden saiu vencedor e Trump não reconheceu a vitória do democrada. As pesquisas de opinião mostram que tanto Biden quanto Trump têm baixos índices de aprovação entre os eleitores.

