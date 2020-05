Trump diz ter usado máscara e que ‘ficou muito bem’

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (21) que conseguiu superar sua aversão às máscaras para enfrentar o novo coronavírus, mas não quer ser fotografado usando uma.

Durante visita a uma fábrica da Ford em Ypsilanti, Michigan, cujos trabalhadores fabricaram respiradores e outros equipamentos médicos no âmbito da pandemia de COVID-19, Trump segurou uma máscara e disse tê-la usado.

“Eu estava usando uma antes. Usei uma nesta área dos fundos, mas não quis dar à imprensa o prazer de ver”, disse a jornalistas e fotógrafos que o acompanharam na visita.

Praticamente todos na fábrica usavam máscaras, seguindo a política da empresa e as recomendações do governo para conter a disseminação do vírus.

Trump, que pressiona para deixar a pandemia para trás e reativar a economia, nunca usou uma máscara em público, alegando que não se ajusta à imagem que deve dar como líder mundial.

Mas nesta quinta, disse que a máscara “era muito bonita, ficou muito bem”.