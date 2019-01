Trump diz ter recebido uma carta ‘formidável’ do líder norte-coreano

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (2) ter recebido uma carta “formidável” do líder norte-coreano, Kim Jong Un, e anunciou que “provavelmente” os dois voltarão a se reunir, embora tenha afirmado que não há nenhuma urgência.

“Acabo de receber uma carta formidável de Kim Jong Un”, disse em reunião de gabinete Trump, que em junho de 2018 viajou a Singapura para se encontrar com Kim em uma cúpula na qual os dois se comprometeram em avançar para a desnuclearização da península coreana.

“Já estabelecemos uma boa relação. Provavelmente teremos outra reunião”, destacou o presidente americano, ressaltando que “não há pressa”.

Na terça-feira, Trump já tinha antecipado que desejava se reunir pela segunda vez com Kim em uma mensagem na qual destacou que o líder norte-coreano “se dá conta muito bem de que a Coreia do Norte possui um grande potencial econômico”.

A revelação da carta se produz ocorre depois que em seu discurso de Ano Novo Kim advertisse que se os Estados Unidos continuarem com as sanções, seu país seria obrigado a “encontrar uma nova forma de defender a soberania do país e os interesses supremos do Estado”.

O líder norte-coreano acrescentou que estava disposto a se reunir com Trump em qualquer momento e tentaria “obter resultados sem falhas que possam ser bem recebidos pela comunidade internacional”.