Trump diz que vai anunciar tarifas de 25% sobre aço e alumínio, produtos exportados pelo Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai anunciar nesta segunda-feira, 10, tarifas de 25% sobre alumínio e aço importados. Esses produtos são exportados pelo Brasil ao país aos EUA. Procurado, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) afirmou que não vai se manifestar.

O republicano também disse que deve anunciar, na terça ou quarta-feira, tarifas recíprocas a países que “tiram vantagem” dos EUA.

Em entrevista a repórteres no avião presidencial, a caminho do Super Bowl, Trump afirmou que os EUA vão cobrar o mesmo nível de taxas impostas pelos parceiros comerciais. “Não vai afetar todos os países, porque há alguns com os quais temos tarifas similares; mas com aqueles que estão tirando vantagem dos EUA, teremos reciprocidade”, afirmou.

Após ameaçar o Canadá e o México com tarifas de 25%, Trump concedeu a ambos um adiamento de 30 dias em 3 de fevereiro. Ele também anunciou uma cobrança de 10% a importações chinesas.

As tarifas retaliatórias da China contra produtos americanos entraram oficialmente em vigor neste domingo, 9 (segunda-feira, 10, pelo horário de Pequim).