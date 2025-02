Trump diz que tarifas sobre produtos europeus serão de 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que as tarifas sobre os produtos da União Europeia serão de 25%.

“Vamos anunciá-las muito em breve, e serão de 25%, em termos gerais, aplicadas aos veículos e tudo mais”, afirmou Trump, em sua primeira reunião de gabinete.

O presidente repetiu as queixas contra a União Europeia (UE), que, segundo ele, “não aceita” os carros ou produtos agrícolas americanos. “Aproveitam-se de nós de uma maneira diferente” do Canadá ou do México, acrescentou.

Trump repetiu que o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa é de 300 bilhões de dólares (cerca de 1,8 trilhão de reais), enquanto a Comissão Europeia o estima em 157 bilhões de dólares (907 bilhões de reais) apenas em bens.

Trump disse que os países europeus podem pensar em uma retaliação, mas afirmou que não o farão.

Desde que assumiu o cargo, Trump ameaça impor “tarifas recíprocas” aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, para compensar um comércio que considera “injusto e desequilibrado”.

bys/erl/mar/aa/am/lb