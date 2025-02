O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evitou nesta sexta-feira, 7, descartar a possibilidade de impor tarifas a importações japonesas se a balança comercial entre os dois países não entrar em equilíbrio.

Ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, na Casa Branca, o republicano foi questionado por um repórter se mantém a opção de aplicar medidas tarifárias contra o país asiático se o déficit comercial não for eliminado.

Trump se limitou a responder com um “sim”.