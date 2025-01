Trump diz que se reunirá em breve com Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na segunda-feira a vontade de transferir os palestinos de Gaza para locais “mais seguros”, como Egito ou Jordânia, e informou que se reunirá em breve com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Washington.

Trump disse aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One que “gostaria que (os palestinos) vivessem em área onde possam viver sem tanta perturbação, revolução nem violência”.

No sábado, o presidente americano citou um plano para “limpar” a Faixa de Gaza, com o envio dos palestinos ao Egito e Jordânia para conseguir a paz, uma ideia rejeitada no mundo árabe.

“Quando você olha para a Faixa de Gaza, tem sido um inferno por tantos anos… Acredito que as pessoas poderiam viver em áreas muito mais seguras e possivelmente muito mais confortáveis”, declarou na segunda-feira.

Questionado sobre se ainda acredita em uma solução de dois Estados, um israelense e outro palestino, Trump disse que conversará com Netanyahu em breve. “Ele está vindo aqui para se encontrar comigo”, disse.

Trump conversou nos últimos dias com o rei Abdullah II da Jordânia e com o presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, que rejeitaram a ideia da transferência dos palestinos para seus territórios.

Quase todos os 2,4 milhões de habitantes da Faixa de Gaza foram deslocados pela guerra, iniciada com o ataque sem precedentes do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

Uma trégua entre as partes inclui uma fase inicial de seis semanas, durante a qual 33 reféns retidos em Gaza devem ser libertados em troca de quase 1.900 prisioneiros palestinos.

Durante a primeira fase, estão previstas negociações para as modalidades da segunda fase, que deve permitir a libertação dos últimos reféns.

A última etapa deve iniciar o processo de reconstrução de Gaza e a devolução dos corpos dos reféns que morreram em cativeiro.

