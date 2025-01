Trump diz que quer se reunir com Putin para falar sobre Ucrânia

NOVA YORK, 23 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quinta-feira (23) o seu desejo de “acabar com a guerra horrível” na Ucrânia e afirmou que quer se reunir com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em breve.

“Gostaria de me encontrar com Putin em breve”, declarou o líder norte-americano em discurso por videoconferência no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, garantindo que “a Ucrânia também está pronta para um acordo”.

O magnata reforçou ainda que a “China tem grande poder sobre a Rússia” e lamentou que a guerra já dura há quase três anos e resultou no que ele chamou de uma “enorme perda de vidas”.

Segundo Trump, o desejo de se reuniu com Putin “não é do ponto de vista econômico ou de qualquer outra coisa”, “é do ponto de vista de que milhões de vidas estão sendo desperdiçadas”. “É uma carnificina. E nós realmente temos que parar essa guerra.” O líder norte-americano também disse que os esforços dos EUA para garantir um acordo de paz estavam em andamento, mas não forneceu detalhes.

Por sua vez, a Rússia não hesitou e disse estar pronta “para um diálogo igual e mutuamente respeitoso” com os EUA, como o que “houve durante a primeira presidência de Trump”, assegurou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O telefonema entre Trump e Vladimir Putin, mencionado várias vezes pelos EUA e pela Rússia, ainda não aconteceu. “Estamos aguardando sinais que ainda não foram recebidos”, concluiu o russo. (ANSA).