Trump diz que provavelmente comparecerá a julgamento civil por estupro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 11:00 Compartilhe

DOONBEG, Irlanda (Reuters) – O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nesta quinta-feira que “provavelmente” comparecerá a um julgamento civil em andamento em Nova York, onde é acusado de estupro e difamação, repetindo suas negativas das acusações durante uma visita a seu campo de golfe irlandês.

A escritora E. Jean Carroll, de 79 anos, diz que Trump, de 76, a estuprou no camarim de uma loja de departamentos Bergdorf Goodman em meados da década de 1990 e depois manchou sua reputação e carreira mentindo sobre isso online.

“Provavelmente irei (ao julgamento) e acho uma vergonha que isso aconteça, falsas acusações contra um cara rico ou, no meu caso, contra uma pessoa famosa, rica e política”, disse o ex-presidente dos EUA a repórteres enquanto jogava golfe no resort Doonbeg, no sudoeste da Irlanda.

“Tenho que voltar atrás por uma mulher que fez uma falsa acusação contra mim, e tenho um juiz que é extremamente hostil.”

Trump também negou a acusação em um vídeo de depoimento exibido na quarta-feira para um júri federal de Manhattan, enquanto o ex-presidente tentava se defender sem testemunhar pessoalmente.

Trump, favorito para a indicação presidencial republicana na eleição de 2024, não irá depor pessoalmente, e sua equipe jurídica disse ao juiz Lewis Kaplan na terça-feira que não convocará nenhuma testemunha.

O julgamento já durou seis dias e deve se estender até a próxima semana.

(Reportagem de Padraic Halpin em Dublin)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias