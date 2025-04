Trump diz que Powell não está fazendo bom trabalho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o comandante do Federal Reserve, Jerome Powell, não está fazendo um bom trabalho, retomando críticas à condução da política monetária pelo Banco Central americano, que tem mantido as taxas de juros inalteradas.

“Tenho mais conhecimento do que o presidente do Fed”, afirmou o republicano em evento realizado no estado de Michigan, nesta terça-feira, 29, para marcar os 100 dias da sua segunda administração à frente da Casa Branca.

“Quero ser respeitoso com o Fed, mas sei mais sobre juros do que eles”, afirmou.

O presidente americano fez as críticas após listar uma série de produtos que tiveram queda de preços, como energia, ovos, taxas de hipotecas imobiliárias e medicamentos.