Trump diz que pode divulgar vídeo parcial do ataque à chefe do Estado Islâmico

O presidente Donald Trump afirmou, nesta segunda-feira (28), que pode vir a liberar trechos do vídeo da dramática operação americana que matou o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi na Síria.

“Podemos pegar certas partes e liberá-las”, disse Trump ao deixar Washington com direção a Chicago, onde deve discursar em uma convenção de policiais.

O ataque das forças especiais americanas na Síria ocorreu no sábado, culminando com a morte do líder fugitivo que liderava uma organização que tentou estabelecer um estado islâmico radical em uma enorme área do Iraque e da Síria.

Trump descreveu o ataque detalhes no domingo, dizendo que Baghdadi morreu quando explodiu um colete suicida depois de ter sido encurralado por soldados americanos em um túnel, junto com três crianças.

“Ele morreu como um cachorro”, disse Trump em seus comentários, que diferem acentuadamente em tom dos anúncios semelhantes por parte de presidentes no passado.

Uma reportagem do The New York Times, citando autoridades militares e de inteligência, colocou em dúvida algumas das descrições de Trump, incluindo sua afirmação repetida de que Baghdadi estava “choramingando” dentro do túnel.