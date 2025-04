Trump diz que países estão ‘puxando saco’ contra tarifaço

ROMA, 9 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que diversos países estão ligando para “puxar o saco” e conseguir negociar uma solução para as tarifas recíprocas impostas pelo magnata.

A primeira parte do tarifaço, com alíquotas de 10%, entrou em vigor no último sábado (5), enquanto as de 11% a 50% passaram a valer nesta quarta-feira (9), assim como a megataxa de 104% aplicada à China por conta das represálias de Pequim.

“Estou te dizendo, esses países estão nos ligando para puxar meu saco. Estão morrendo de vontade de fazer um acordo: ‘Por favor, senhor, me deixe fazer um acordo'”, afirmou Trump durante um jantar de congressistas republicanos em Washington.

O presidente usou o termo “kissing my ass”, que, em sentido literal, significa “beijando meu traseiro”, mas que pode ser entendido como “bajular”.

Trump não revelou quais países telefonaram para buscar um acordo e disse acreditar que a China também pedirá para negociar, mas, até o momento, o gigante asiático não deu sinais de recuo.

“A soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China são absolutamente invioláveis. Continuaremos adotando medidas incisivas para tutelar nossos direitos e interesses legítimos”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Lin Jian.

O tarifaço de Trump provocou pânico em mercados financeiros mundo afora e aumentou o risco de recessão na economia global. O presidente, no entanto, garantiu a congressistas republicanos que “sabe o que está fazendo”.

Ao mesmo tempo, declarou que o governo anunciará em breve tarifas sobre o setor farmacêutico, historicamente poupado de cobranças alfandegárias para baratear o acesso a medicamentos.

(ANSA).